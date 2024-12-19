Депутаты попросили Томенко объявить 28 декабря выходным в Алтайском крае

Потому что продуктивность работы в этот день, очевидно, будет минимальная Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложение официально объявить 28 декабря нерабочим днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии