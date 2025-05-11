Британия начала отправлять Украине муляжи танков в стиле IKEA

«Мы не располагали большим количеством такого оружия, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы увеличить его количество на передовой, выгодно для нас», — объяснила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер.
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