Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 год С м...

Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 годС момента запуска в раннем доступе (Steam, GOG и Epic Games Store) в сентябре 2024 года разработчик Edgeflow Studio усердно работал над отзывами игроков, внедрял новый контент и улучшал основной цикл игры, выпустив на сегодняшний… источник.