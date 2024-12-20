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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 год С м...

Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 год С м...

Разработчики Breachway представили план обновлений раннего доступа на 2025 годС момента запуска в раннем доступе (Steam, GOG и Epic Games Store) в сентябре 2024 года разработчик Edgeflow Studio усердно работал над отзывами игроков, внедрял новый контент и улучшал основной цикл игры, выпустив на сегодняшний… источник.

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