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Сочи во время войны: 1941 год

Сочи во время войны: 1941 год В начале июля Совнарком распорядился о необходимости срочно создать на курорте госпитальную базу в 20360 коек в санаториях города.

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