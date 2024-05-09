Сочи во время войны: 1941 год В начале июля Совнарком распорядился о необходимости срочно создать на курорте госпитальную базу в 20360 коек в санаториях города.
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Сочи во время войны: 1941 год В начале июля Совнарком распорядился о необходимости срочно создать на курорте госпитальную базу в 20360 коек в санаториях города.