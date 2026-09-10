В Европе находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
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