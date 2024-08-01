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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Вообще моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»

32-летний нападающий после 11 сезонов в североамериканской лиге вернулся в КХЛ и подписал соглашение со СКА на четыре года.

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