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В МИД анонсировали участие России во встрече по энергетике на G20

С 14 по 16 сентября состоится встреча министров энергетики в рамках «Группы двадцати» (G20). Мероприятие пройдет в Хьюстоне (штат Техас) в период председательства США.

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