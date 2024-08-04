"Представитель диаспоры – сразу в наручники". Слова Соловьёва заиграли по-новому после истории с выстрелами в русского бойца

ВТ

Врам Тавризов

Насчёт диаспор в РФ 1. Все диаспоры ( их руководство) должны быть законодательно отлучены от любых фактических действий с правовыми и судебными органами РФ 2. Обращение властей к диаспорам только для предоставления переводчиков 3. Все попытки диаспор влиять на следственные, судебные и иные правоприменительные действия власти пресекаются по Закону о диаспорах в РФ Адвокаты могут обслуживать членов диаспор без ограничений Не надо будет никаких слов Солоаьева или бабушек у подъездов - этот вопрос должен будет жёстко исполняться