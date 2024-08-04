Председателю Следственного Комитат России Александру Бастрыкину пришлось вмешаться в расследование дела о нападении на русского бойца.
"Представитель диаспоры – сразу в наручники". Слова Соловьёва заиграли по-новому после истории с выстрелами в русского бойца
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Насчёт диаспор в РФ 1. Все диаспоры ( их руководство) должны быть законодательно отлучены от любых фактических действий с правовыми и судебными органами РФ 2. Обращение властей к диаспорам только для предоставления переводчиков 3. Все попытки диаспор влиять на следственные, судебные и иные правоприменительные действия власти пресекаются по Закону о диаспорах в РФ Адвокаты могут обслуживать членов диаспор без ограничений Не надо будет никаких слов Солоаьева или бабушек у подъездов - этот вопрос должен будет жёстко исполняться
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3 час.
Николай
Диаспора - ОПГ, представитель - преступник!!!
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2 час.
Н
Николай
"...Обращение властей к диаспорам только для предоставления переводчиков..." Какие переводчики если он гражданин!!! Не понимаешь - срочно учи в камере!!!
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2 час.
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