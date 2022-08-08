"Получил травмы и начал тонуть": жесткий инцидент произошел в известном месте отдыха

Жесткий инцидент произошел в известном месте отдыха. Вечером 7 августа группа спасателей следовала на катере в бухту Новик через канал между островом Русский и островом Елена.
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