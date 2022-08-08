Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Два бабуина."Тащил прямо по а...
  • Максим
    В Москве, может быть, и перед перестройкой, а в Крыму гораздо раньше. И тонны книг на общественно-политические темы, ...Павел Серебряков:...
  • Анатолий
    Вешать на площади Рязани.В Рязани сотрудни...

"Получил травмы и начал тонуть": жесткий инцидент произошел в известном месте отдыха

"Получил травмы и начал тонуть": жесткий инцидент произошел в известном месте отдыха

Жесткий инцидент произошел в известном месте отдыха. Вечером 7 августа группа спасателей следовала на катере в бухту Новик через канал между островом Русский и островом Елена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх