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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK)

Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Немного о двойных стандартах. Израиль грохнул американской бомбой с самолета F-16 50 человек, включая врачей.

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