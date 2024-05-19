Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Классическая наступательная операция

Ребе  Ищенко     ещё  неделю   тому  назад   рассказал  всё   за  Харьковскую  операцию.Если   действия в   Харьковской  области не прорыв и не формирование зоны безопасности, то что  же  это? То же самое, что происходит практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание украинских резервов от места нашего главного прорыва – под Авдеевкой.

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