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Россиянин выиграл 3,5 млн рублей, поставив на ничью «Краснодара» и «Оренбурга»

Клиент PARI выиграл крупную сумму на матче «Краснодар» – «Оренбург». Беттор поставил 870 тысяч рублей на ничью в игре 9-го тура Альфа-Банк РПЛ по коэффициенту 4.

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