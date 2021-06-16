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Главе Приморья Кожемяко ввели вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко сделали первую прививку от коронавирусной инфекции. Для этого задействовали разработанный отечественными специалистами препарат “Спутник V”.

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