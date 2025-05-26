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Царьград

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Иран и США: Переговоры по ядерной программе на грани срыва?

Иран и США: Переговоры по ядерной программе на грани срыва?

Иран и США не достигли соглашения о новом раунде переговоров по ядерной программе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что без снятия санкций процесс не сдвинется.

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