Треть петербуржцев имеет заначку в долларах или евро

Порядка 30-37% жителей Петербурга хранят накопления на валютных счетах. Примечательно, что в среднем по стране мужчины гораздо чаще держат банковские сбережения в валюте, нежели девушки – 61% против 46% соответственно.
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