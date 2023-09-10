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Треть петербуржцев имеет заначку в долларах или евро

Треть петербуржцев имеет заначку в долларах или евро

Порядка 30-37% жителей Петербурга хранят накопления на валютных счетах. Примечательно, что в среднем по стране мужчины гораздо чаще держат банковские сбережения в валюте, нежели девушки – 61% против 46% соответственно.

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