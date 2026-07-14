Засуха в центре Европы: В Мюнхене власти ограничили потребление питьевой воды Власти Мюнхена, столкнувшись с рекордной жарой и угрозой деф.
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Засуха в центре Европы: В Мюнхене власти ограничили потребление питьевой воды Власти Мюнхена, столкнувшись с рекордной жарой и угрозой деф.
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