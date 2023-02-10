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КХЛ опровергла запрет скандирования «Славься, Сибирь» во время гимна России

КХЛ не просила «Сибирь» пресечь скандирование болельщиками «Славься, Сибирь» во время исполнения гимна России.

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