Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине

Будущее Украины сейчас напрямую зависит от решимости граждан страны вкладывать все силы в ее защиту. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.
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