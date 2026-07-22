❗️Семь человек находятся на лечении в больнице Ялты после атаки вражеского БПЛА Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения.
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❗️Семь человек находятся на лечении в больнице Ялты после атаки вражеского БПЛА Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения.