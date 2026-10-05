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Разин про 2:5 от «Адмирала»: «Одна из фраз Раневской: «Под красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная...». «Металлург» вышел на пафосе, оказался голым, не захотел работать»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался после поражения от « Адмирала » (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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