Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что поддержка действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах 2024 года должна проявляться в конкретных действиях и честном труде в интересах России.
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