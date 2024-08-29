Педиатр дала рекомендации по выбору рюкзака и ранца для школьников

Приближается новый учебный год, родители собирают детей в школу. О том, как выбрать портфель для первоклассников и детей постарше, а также о разнице между рюкзаком и ранцем рассказала педиатр, эксперт лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова в беседе с «Известиями» 29 августа.
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