Поджог магазина на Муринской дороге нанёс ущерб в 2,5 млн рублей

Пожар, произошедший 4 октября на Муринской дороге, уничтожил магазин и соседний контейнер, причинив владельцу ущерб в 2,5 миллиона рублей.
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