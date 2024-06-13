Цифровой аватар Элвиса Пресли скоро отправиться в мировое турне.

Мир музыки готовится к невероятному событию: цифровой аватар Элвиса Пресли может отправиться в мировое турне! Об этом стало известно благодаря информации, полученной от представителей шведской компании Pophouse, которая поделилась новостью с Financial Times.
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