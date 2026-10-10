Why NBC Didn't Cancel Cheers When The Show Was Dead Last In The Ratings

Though the bar-set comedy became one of NBC's biggest hits, it didn't start out that way.Though the bar-set comedy became one of NBC's biggest hits, it didn't start out that way.
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