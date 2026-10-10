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Why NBC Didn't Cancel Cheers When The Show Was Dead Last In The Ratings

Why NBC Didn't Cancel Cheers When The Show Was Dead Last In The Ratings

Though the bar-set comedy became one of NBC's biggest hits, it didn't start out that way.Though the bar-set comedy became one of NBC's biggest hits, it didn't start out that way.

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