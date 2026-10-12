Why Traders Struggle to Take Losses E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Plus500US A trader with a positive-expectancy system can execute every trade within plan and still take five consecutive losses in a single week.
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