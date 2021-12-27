Штрафовать будут всех - в ГД хотят принять закон о наказании лихачей

Проблема лихачей на отечественных дорогах актуальна, как никогда. Статистика говорит о том, что больше половины всех ДТП происходят по вине водителей, которые не соблюдают скоростной режим и откровенно нарушают все правила безопасного вождения.
Проблема лихачей на отечественных дорогах актуальна, как никогда. Статистика говорит о том, что больше половины всех ДТП происходят по вине водителей, которые не соблюдают скоростной режим и откровенно нарушают все правила безопасного вождения.
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