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Царьград

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Зеленский заявил о предательстве после сделки Трампа с Россией

Зеленский заявил о предательстве после сделки Трампа с Россией

Владимир Зеленский выразил недовольство из-за сделки Дональда Трампа с Россией, чувствуя себя преданным.

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Svetlana Kuzmina

Что ещё может чувствовать лидер страны, которая воюет за счёт союзников? Когда у страны нет ни собственных сил, ни средств для ведения войны, то в конечном итоге "союзники" переходят на сторону победителя, что показала II Мировая война 6 июня 1944г.