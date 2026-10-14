Владимир Зеленский выразил недовольство из-за сделки Дональда Трампа с Россией, чувствуя себя преданным.
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Что ещё может чувствовать лидер страны, которая воюет за счёт союзников? Когда у страны нет ни собственных сил, ни средств для ведения войны, то в конечном итоге "союзники" переходят на сторону победителя, что показала II Мировая война 6 июня 1944г.