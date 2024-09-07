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Курская школьница рассказала, какие кошмары ей стали сниться после вторжения ВСУ

Курская школьница рассказала, какие кошмары ей стали сниться после вторжения ВСУ

Девочка призналась, что ей снились кошмары об убийствах мирных жителейРИА Новости узнали от школьницы из курского села Ворожба, что когда ВСУ 6 августа вторглись в их область, в доме пропала связь и вода.

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