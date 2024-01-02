60 российских аэропортов установят системы подавления беспилотников

60 российских аэропортов планируется оснастить системами подавления беспилотников до 2030 года. 31 аэродром будет оснащен такими системами в рамках федеральной программы, а остальные – за счет внебюджетных средств.
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