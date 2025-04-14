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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос об угрозе, исходящей от мигрантов из Средней Азии и Закавказья

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос об угрозе, исходящей от мигрантов из Средней Азии и Закавказья

ИА "Русский ГУП Продакшн" «Массовая миграция несёт в себе серьёзные угрозы традиционной идентичности российского общества», - заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Вот когда у этих в думе заполыхает,тогда зашевелятся,.....
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2 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Нами правят предатели которые хотят развалить страну. Они вовремя сбегут у них паспорта и недвижимость за границей
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2 час.
Виктор
К сожалению у нас во власти и среди олигархов ещё много людейжелающих развалить Россию. Кроме своей сиюминутной выгоды готовы продать и мать родную.
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6 мин.
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