Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поднял вопрос об угрозе, исходящей от мигрантов из Средней Азии и Закавказья

ИА "Русский ГУП Продакшн" «Массовая миграция несёт в себе серьёзные угрозы традиционной идентичности российского общества», - заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
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