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Служащий оператором БПЛА экс-генпрокурор Украины заявил, что ему приказали покинуть Артемовск

Служащий оператором БПЛА экс-генпрокурор Украины заявил, что ему приказали покинуть Артемовск

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил приказ покинуть Артемовск (украинское название - Бахмут), где, по его словам, он проходил службу оператором ударных беспилотных авиационных комплексов, передает РИА Новости.

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