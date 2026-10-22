Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Евросоюза к войне. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета организации:"К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне", - сообщил он.