Несколько эффективных способов: как обезопасить российские города от ударов ВСУ

Для защиты российских городов от ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо вовремя вскрывать РСЗО противника в северных районах Харьковской области, которые выдвигаются на огневые позиции.
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