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Это будет мир, который не устроит никого. Но это будет перемирие, в котором заинтересованы почти все

Это будет мир, который не устроит никого. Но это будет перемирие, в котором заинтересованы почти все

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
он выжидает
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6 час.
Андрей Павлов
&quot;Это будет мир, который не устроит никого.&quot;. Если он устроит капиталистов с двух сторон, то он устроит всех. А кто активно не захочет устраиваться, тех насильно устроят.
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5 час.
Л
Людмила
Какие могут быть переговоры? Нас снова обманут, даже ,если все обещания будут изложены на бумаге и скреплены подписями. Американцы всё обдумают на несколько десятилетий. Они играют в долгую, а мы так не умеем просчитывать. Потом сработает наша доверчивость, когда нам дарят бусы.
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5 час.
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