Это будет мир, который не устроит никого. Но это будет перемирие, в котором заинтересованы почти все

"Это будет мир, который не устроит никого.". Если он устроит капиталистов с двух сторон, то он устроит всех. А кто активно не захочет устраиваться, тех насильно устроят.

Л

Людмила

Какие могут быть переговоры? Нас снова обманут, даже ,если все обещания будут изложены на бумаге и скреплены подписями. Американцы всё обдумают на несколько десятилетий. Они играют в долгую, а мы так не умеем просчитывать. Потом сработает наша доверчивость, когда нам дарят бусы.