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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» и «Арсенал» сыграют завтра

«Манчестер Сити» примет «Фулхэм» в 15-м туре АПЛ. Также в субботу «Эвертон» сыграет с «Лестером».  В воскресенье «Челси» будет противостоять «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Астон Виллой», а завершится тур матчем «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

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