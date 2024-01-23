Пора заканчивать игру в джентльменство

владимир Сырников

Действительно, уже давно тошнит от этого Российского "благородства", и не только в сфере экономики. И я, полностью согласен с автором статьи. Ведём мы себя честно говоря, порой весьма позорно. И говорить об этом ещё и запрещено. А, запреты этой критики и созданы для того, чтобы не говорили о тех, кто позорит Россию, и как следствие, таким образом они ещё и скрываются от ответственности за свою позорную деятельность. Действительно, и это актуально, чтобы по странам, поддерживающим Украину оружием и деньгами, необходимо провести жёсткий аудит того, что нам выгодно и что невыгодно, и создал бы для Запада проблемы. Мне вообще не видно действий нашего государства, по так называемых зеркальных ответов. Скорее всего, всё это напоминает мультфильм про кота Леопольда, и его политике, у которого одна жизненная позиция - ребята, давайте жить дружно. Вот поэтому, он и получает со стороны, одни только пакости!