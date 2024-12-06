Вся дружба России и Финляндии исчезла за одну ночь, и финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были лучшими союзниками Гитлера, заявил глава МИД России Сергей Ларов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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