Вся дружба России и Финляндии исчезла за одну ночь, и финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были лучшими союзниками Гитлера, заявил глава МИД России Сергей Ларов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.