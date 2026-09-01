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Аналитик Двилянский: мошенники сообщают о фальшивых соцвыплатах к школе

Аналитик Двилянский: мошенники сообщают о фальшивых соцвыплатах к школе

Мошенники сообщают о фальшивых социальных выплатах к новому учебному году. Схема выглядит так: родитель видит сообщение от имени якобы знакомого или якобы представителя Социального фонда о доступной выплате и переходит на поддельный сайт.

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