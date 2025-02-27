В России сомневаются в возвращении всех западных брендов в страну

В России возникли сомнения относительно возвращения всех западных брендов, покинувших страну. Заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил свое мнение в интервью «Ленте.
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