“Хватает меня за грудки, трясет, как грушу”, – Евгений Петросян рассказал о конфликте с известным певцом

79-летний Евгений Петросян, всем известный своими юмористическими выступлениями, недавно рассказал о конфликте с легендарным Леонидом Утесовым, из-за которого их дружеские отношения были серьезно подорваны.
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