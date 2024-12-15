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“Хватает меня за грудки, трясет, как грушу”, – Евгений Петросян рассказал о конфликте с известным певцом

“Хватает меня за грудки, трясет, как грушу”, – Евгений Петросян рассказал о конфликте с известным певцом

79-летний Евгений Петросян, всем известный своими юмористическими выступлениями, недавно рассказал о конфликте с легендарным Леонидом Утесовым, из-за которого их дружеские отношения были серьезно подорваны.

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