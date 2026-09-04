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Перминова закатила вечеринку в честь 40-летий в шикарном ресторане — молодой бойфренд не появился

Перминова закатила вечеринку в честь 40-летий в шикарном ресторане — молодой бойфренд не появился

Модель показала фото с роскошного праздника в честь дня рождения. Елена Перминова с детьми СоцсетиЕлена Перминова с размахом отметила 40-летие в шикарном рыбном ресторане в Турции.

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