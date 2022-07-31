Премьер Саксонии указал на «горькую истину» для ФРГ о российском газе

Экономическая система Германии может рухнуть, если правительство страны не поймет, что в ближайшие пять лет ФРГ не сможет обойтись без российского газа, рассказал 27 июля газете Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Экономическая система Германии может рухнуть, если правительство страны не поймет, что в ближайшие пять лет ФРГ не сможет обойтись без российского газа, рассказал 27 июля газете Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
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