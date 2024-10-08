В ГАИ назвали две кнопки в машине, о которых не знают даже опытные водители

Портал Naavtotrasse.ru со ссылкой на представителя ГАИ опубликовал информацию о двух функциях в автомобилях, о которых не в курсе даже многие опытные водители, — это инерционный датчик и кнопка Shift lock.
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