Береговой артиллерийский комплекс А-222 «Берег» и его возможности

Российский военно-морской флот решает задачу защиты побережья разными средствами. Одним из них является самоходный береговой артиллерийский комплекс А-222 «Берег», способный находить различные надводные объекты и поражать их точным огнем.
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