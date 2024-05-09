Henley & Partners: Москва попала в топ-50 богатейших городов мира

Москва попала в список 50 богатейших городов мира. Тем не менее, число миллионеров и миллиардеров, проживающих в столице Российской Федерации, упало на четверть и в настоящее время составляет около 30 тысяч человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику компании Henley & Partners.