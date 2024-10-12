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В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

В Германии раскритиковали решение Шольца разместить способные достичь РФ ракеты

Tagesschau: в Германии критикуют решение разместить ракеты для сдерживания РФ Многие депутаты Бундестага критикуют решение канцлера Германии Олафа Шольца разместить в 2026 году на территории страны американские ракеты, способные достичь Россию, сообщает Tagesschau.

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