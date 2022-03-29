Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона

«Исполнительный совет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность Национальных федераций России (Союз биатлонистов России) и Белоруссии (Белорусская федерация биатлона) с немедленным вступлением в силу», - говорится в сообщении.
«Исполнительный совет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность Национальных федераций России (Союз биатлонистов России) и Белоруссии (Белорусская федерация биатлона) с немедленным вступлением в силу», - говорится в сообщении.
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