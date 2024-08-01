Вологодского губернатора отчитали за провал кампании в гордуму

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов оказался на грани провала: после своего назначения в октябре 2023 года он увлекся отставками в местном правительстве и собственной предвыборной кампанией, проигнорировав выборы в думу Вологды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии