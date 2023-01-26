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Серохвостов об уходе от Каминского: «Собирались поговорить с ним, но пока разговор не состоялся. Во время соревнований не хочется подходить»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношениях с тренером Юрием Каминским. В сезоне-2021/22 Серохвостов тренировался в группе Каминского, после чего вместе с Каримом Халили перешел в команду Артема Истомина.

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